Збірна України у результативному матчі обіграла Азербайджан на меморіалі Баннікова: відео

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Збірна України U-17
Збірна України U-17 / УАФ

Збірна України U-17 здобула другу перемогу на меморіалі Баннікова. На цей раз підопічні Олександра Петракова обіграли Азербайджан.

Україна (U-17) – Азербайджан (U-17) 4:2

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Вже на 6-й хвилині Артура Микитишина вивели на ударну позицію і він не схибив, а за три хвилини Лебедєв з "Дніпра-1" подвоїв рахунок.

Саме півзахисник відзначився ще раз на 41-й хвилині, і став найкращим бомбардиром матчу. Ще один гол на рахунку Дениса Теслюка. Лише забивши усі свої голи, наші хлопці дозволили порадіти й гостям з Кавказу.

Свій останній матч у групі збірна України проведе 29 серпня проти Ізраїлю (початок – о 17:00). У цій зустрічі й вирішиться, хто посперечається за головний приз із переможцем групи В.

 

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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