Збірна України в Дніпрі проведе відкрите тренування для вболівальників
Збірна України проведе відкрите тренування для вболівальників та журналістів. Тренування відбудеться на полі стадіону "Дніпро-Арена" у Дніпрі.
Відкрите тренування збірної України відбудеться напередодні товариського матчу проти команди Нігерії (10 вересня).
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Початок відкритого заняття – 9 вересня о 19.00. Прохід для глядачів на трибуни стадіону буде відкрито з 18.30.
Свій останній матч збірна України зіграла в Дніпро ще 10 жовтня 2009 року. Тоді підопічні Олексія Михайличенка мінімально перемогли збірну Англії.
Також збірна України 7-го вересня зіграє матч кваліфікації Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка у Вільнюсі зустрінуться з Литвою.
Джерело: УАФ
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