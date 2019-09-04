Збірна України в Дніпрі проведе відкрите тренування для вболівальників

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Збірна України в Дніпрі проведе відкрите тренування для вболівальників
Збірна України в Дніпрі проведе відкрите тренування для вболівальників / ffu.ua

Збірна України проведе відкрите тренування для вболівальників та журналістів. Тренування відбудеться на полі стадіону "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

Відкрите тренування збірної України відбудеться напередодні товариського матчу проти команди Нігерії (10 вересня).

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Початок відкритого заняття – 9 вересня о 19.00. Прохід для глядачів на трибуни стадіону буде відкрито з 18.30.

Свій останній матч збірна України зіграла в Дніпро ще 10 жовтня 2009 року. Тоді підопічні Олексія Михайличенка мінімально перемогли збірну Англії.

Також збірна України 7-го вересня зіграє матч кваліфікації Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка у Вільнюсі зустрінуться з Литвою.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: УАФ
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