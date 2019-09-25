Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники

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Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники

В УЄФА вирішили дещо змінити проведення турніру Ліги націй, участь в якому приймає й збірна України. Там вона зіграє проти топ-збірних.

Для початку варто нагадати, що тепер замість трьох збірних, у групах буде по чотири команди. Кожна з них зіграє три домашні та три виїзні ігри.

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Збірна України потрапила в дивізіон A. Там нашими суперниками будуть топ-збірні. Серед ймовірних опонентів: Португалія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Нідерланди, Франція, Польща, Англія, Іспанія, Данія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Швеція та Ісландія.

Календар матчів:

1-й тур: 3-5 вересня 2020 року.
2-й тур: 6-8 вересня 2020 року.
3-й тур: 8-10 жовтня 2020 року.
4-й тур: 11-13 жовтня 2020 року.
5-й тур: 12-14 листопада 2020 року.
6-й тур: 15-17 листопада 2020 року.
Фінал турніру: 2-6 червня 2021 року.

Жеребкування Ліги націй-2020/2021 відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.

Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали та фінал). Країну, що прийматиме цей турнір, буде обрано з-поміж фіналістів. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
Джерело: 24 канал
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