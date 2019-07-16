Збірна України виборола чергову медаль на чемпіонаті світу з плавання
Збірній команді України вдалося вибороти ще одну медаль в артистичному плаванні. На змаганнях у Південній Кореї медальна скарбничка українців поповнилася бронзою.
Бронзову нагороду Україні приніс прекрасний виступ жіночої команди у технічній програмі.
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На третю сходинку п'єдесталу зійшли Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Федіна, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, а також запасні у цьому виді Олександра Коваленко, Вероніка Гришко.
Перше місце здобула збірна Росія, друга – команда Китаю.
15-го липня українські синхроністки здобули золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті. Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.
Першу медаль для України вибороли синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук. Вони завоювали бронзову нагороду.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.