Збірна України виборола чергову медаль на чемпіонаті світу з плавання

Збірній команді України вдалося вибороти ще одну медаль в артистичному плаванні. На змаганнях у Південній Кореї медальна скарбничка українців поповнилася бронзою.

Бронзову нагороду Україні приніс прекрасний виступ жіночої команди у технічній програмі.

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На третю сходинку п'єдесталу зійшли Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Федіна, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, а також запасні у цьому виді Олександра Коваленко, Вероніка Гришко.

Перше місце здобула збірна Росія, друга – команда Китаю.

15-го липня українські синхроністки здобули золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті. Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

Першу медаль для України вибороли синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук . Вони завоювали бронзову нагороду.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.