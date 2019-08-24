Збірна України виборола два золота на Чемпіонаті світу з параканое

Одразу дві золоті нагороди українці вибороли на Чемпіонаті світу з параканое, який триває в угорському Сегеді.

Спочатку перемогу на дистанції 200 метрів (KL) виборола Марина Мажула. Вона показала час 55.99 секунд, і випередила лише на 0.98 секунди німкеню Едіну Мюеллер.

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Згодом ще одне золото збірній України приніс Сергій Ємельянов. Він на 200-метрівці (KL3) фінішував з часом 40.03 секунд. Таким чином українець залишив позаду росіянина Леоніда Крилова (+0.53) та бразильця Кайо Рібейро де Карвальйо (+0.66).

Золоті нагороди гарантували Україні ліцензії на Паралімпіаду 2020 року в Токіо. Окрім Марини Мажули та Сергія Ємельянова, також на Ігри здобув путівку Микола Синюк (KL2, 200м).