Збірна України відмовилася від натуралізації американського гравця

Захисник "Київ-Баскета" Кейсі Шеферд не буде натуралізований для виступу за національну збірну України.

Про це розповів головний тренер обох команд Айнарс Багатскіс.

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"Багато що починається з розігруючих: Кейсі Шеферд – швидкий гравець, швидко переходить центр, але через його довгу оцінку ситуації ми, наприклад, програли кілька ігор, зокрема "Вентспілсу" вдома. Він приймав неправильне рішення, і ми тут же отримували", - сказав Айнарс.

Так, в якийсь момент ми розглядали Шеферда як гравця збірної, але це не було самоціллю. Якщо був би інший якісний розігруючий, який може прискорити і поліпшити гру, може бути, ми б його і розглядали.

Раніше інформацію про те, що Федерація баскетболу України готується запросити Шеферда в збірну, оголосив президент організації Михайло Бродський.

У минулому сезоні Суперліги Кейсі провів 18 матчів, в середньому набираючи 13,6 очка і віддаючи 3,5 результативної передачі за гру.

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