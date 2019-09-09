Збірна України відвідала військовий госпіталь в Дніпрі напередодні матчу з Нігерією: фото

Напередодні вечірнього тренування перед контрольним матчем з Нігерією гравці збірної України відвідали військовий госпіталь в Дніпрі.

Разом з президентом УАФ Андрієм Павелко та тренерами Андрієм Шевченком і Олександром Шовковським приїхали Андрій Лунін, Євген Коноплянка та Андрій Пятов.

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Фото Facebook Миколи Василькова

Хлопці підтримали наших військових, які проходять лікування і познайомилися із головним лікарем і медичним персоналом. Гравці збірної подарували пам'ятні сувеніри та вручили квитки на матч з Нігерією.

Вважаю, це дуже важливо. Поки у нас є час, ми приїхали, давно не були в Дніпрі. Це найближча точка, через це відділення пройшло близько 3 тисяч поранених. Перша допомога, яка тут надається, вона найголовніша. Дуже багато серйозних операцій тут було зроблено,

– сказав Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок матчу на "Дніпро-арена" об 21:30. Онлайн-трансляція, відео голів та результат – на сайті Спорт24.

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