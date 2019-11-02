Збірна України виграла срібло чемпіонату Європи з шахів

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Василь Іванчук
Василь Іванчук / GETTY IMAGES

У Батумі (Грузія) завершився 22 командний чемпіонат Європи серед чоловіків та серед жінок. Чоловіча збірна України виграла срібло турніру.

Збірна України виступила у такому складі: Василь Іванчук, Юрій Кузубов, Андрій Волокитін, Олександр Моісєєнко, Володимир Онищук та капітан Олександр Сулипа.

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Українці набрали 14 очок – 6 перемог, 2 нічиї та 1 поразка, що принесло підсумковий другий результат. У боротьбі за другу сходинку українці випередили Англію.

Перемогу на чемпіонаті Європи здобула збірна Росії.

У жіночій секції наша збірна (А.Ушеніна, І.Гапоненко, Н.Букса, Ю.Осьмак, Н.Жукова, капітан М.Бродський) здобула 6 перемог та зазнала 2 поразок і посіла четверте місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Шахи
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