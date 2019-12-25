Збірна України виграла змагання у Росії з бойового самбо

У Росії 14 грудня відбувся XXV Чемпіонат Всесвітньої федерації бойового самбо. Перемогу на турнірі здобула збірна України.

За підсумками дорослого турніру (чоловіки від 2001 року і старше) Україна завоювала 3 золотих та 3 срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку.

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Як повідомляє федерація бойового самбо України, золото здобули Олександр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) і Дмитро Мікуца (93 кг).

Анатолій Оськін (57 кг), В'ячеслав Вєтров (68 кг) і Владислав Ільїн (90 кг) вибороли срібло.



Результати XXV Чемпіонату Всесвітньої федерації бойового самбо

За даними росЗМІ, організатором змагань виступила федерація бойового самбо Росії. Втім, на сайті Міжнародної федерації самбо ніякої інформації про першість немає.

України виграла змагання у Росії з бойового самбо – відео

Загалом участь взяли спортсмени з понад 30 країн світу. Змагання пройшли з трьох дисциплін, також був передбачений ряд спеціальних розділів для співробітників силових структур і недержавної сфери безпеки.

Водночас офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Twitter написав, що участь у змаганнях взяли представники так званої "ДНР".

В той час коли за Україну гинуть кращі представники нації, українські спортсмени беруть участь в змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю??? МінСпорту що це за лайно?

телеграм-канал ️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/CdGFpUaJ4l — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 22 декабря 2019 г.

Українські спортсмени знову пробили дніще.Змагання в Твері, обнімашки з росіянами та в одному строю з представниками терористичної організації "ДНР". Браво МінСпорту.https://t.co/pYDPpem9xO

телеграм-канал ️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/bTAtjIY1MA — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 22 декабря 2019 г.

Втім, точної інформації про список учасників немає.