Збірна України вийде на Євро-2020 з першого місця: як змінювалася думка українців про це

Збірна України перебуває за крок до виходу на Чемпіонат Європи 2020 року. При цьому зробити це вона може з першого місця, маючи в групі чинного чемпіона континенту – збірна Португалії.

Для виходу на Євро-2020 збірні України достатньо буде набрати чотири очки. Зробити це можуть "синьо-жовті" вже у найближчих матчах – проти Литви та Португалії. Обидві гри відбудуться в Україні. Перший з них у п'ятницю, 11 жовтня, у Харкові. Проти Португалії українці зіграють в понеділок, 14 жовтня, у Києві.

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І якщо в успіху в домашньому матчі з Литвою навряд чи хтось сумнівається, то щоб відібрати очки у Португалії доведеться постаратися. Втім, позитивний досвід гри проти чинних чемпіонів Європи в українців є. У відборі ЧС-2006 ми спочатку зіграли внічию, а потім перемогли Грецію. В результаті наша команда зайняла перше місце в групі та вийшла на Мундіаль. З португальцями ми вже зіграли внічию. Тож залишається перемога?

"Якщо ми не вийдемо на Євро-2020, то нас просто неправильно зрозуміють. І збірну, і Андрія Шевченка. За свою гру, по підбору футболістів, ця команда гідна виступати на чемпіонаті Європи. Тільки ні в якому разі не можна міркувати, що ми легко обіграємо Литву, а потім нам вистачить нічиєї з Португалією. По-перше, недооцінку суперника ніколи не можна допускати, це довели ті ж португальці, коли грали вдома з нами. По-друге, гра на нічию теж небезпечна. Вдома, перед своїми вболівальниками, треба виходити та викладатися по максимуму, щоб ні у кого і питань не залишилося. І, звичайно ж, фінішувати першими. А те, що Португалія чемпіон Європи та приїде з Роналду – це тільки добре. Більше розохотить наших футболістів", – поділився своєю думкою автор першого голу збірної України Іван Гецко.

Зараз для того, щоб зіграти у фінальній частині чемпіонату Європи, досить зайняти й друге місце. Але фінішувати першими буде престижніше. При цьому що про таке після жеребкування мріяли далеко не всі українські вболівальники. Згідно з даними Favorit Sport, до першого матчу з Португалією лише 32% зробили прогноз на те, що збірна України за підсумками відбору займе перше місце у своїй групі. 59% віддавали перевагу чемпіонам Європи. Ще 9% – збірній Сербії. Потім віра в успіх збірної України стала зростати. І якщо взяти період за весь час з моменту жеребкування, то зараз кількість прогнозів на перше місце нашої команди – 49% (26% у Сербії, 24% у Португалії та 1% у Люксембургу).

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Та й коефіцієнти, запропоновані Favorit Sport, теж говорять про високу ймовірність успіху підопічних Андрія Шевченка – 1,85. У Португалії 1,95 і 28,0 у Сербії.