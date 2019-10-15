Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів

Збірна України 14 жовтня в історичному матчі перемогла чинних чемпіонів Європи португальців та вийшла на груповий етап Євро-2020. Після поєдинку радості футболістів та вболівальників не було меж. Спорт24 зібрав найцікавіші коментарі гравців української команди.

Капітан Андрій Пятов про зміни в команді

Все від тренера залежить. Те, що було на установці сказано – грати у футбол. Найсильніша риса, яку приніс Шевченко? Гра, побудова гри. Зараз футбол такий. Правильно підібрати тактику під суперника.

Євген Коноплянка

Ви самі все бачили – усе можливо в цьому житті. Якщо є цілі, є бажання – все можливо. Наш секрет успіху – єдиний колектив. Ми як кулак, як одна сім'я.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Олександр Караваєв

Та що можна розказувати. Емоції такі, що не передати. Вийшли на Євро з хорошою грою, хорошим результатом. Мінімум пропустили, багато забили. Що може бути краще? Грали сьогодні при 70 тисячах вболівальниках. Така підтримка. Як ми могли не виграти? Тим паче в десятьох нас так підтримували, немов ці 70 тисяч на полі були.

Важко було. Вдесятьох проти чемпіонів Європи грати. Ми показали характер, що у нас є і сила, і воля. Ми віддали всі сили. Навіть на 85-й хвилині ми були поблизу їх воріт та тримали м'яч. Ми старалися те, що від нас вимагалося, виконувати. І це дало свої результати та плоди.

Знаєте, всі вважають португальців лідерами. І вони програють 2:0 та виходять на другий тайм. Звичайно їм хочеться забити. Ми б в такій ситуації теж би бігли вперед. Вони намагалися нагнітати. Але згодом гра заспокоїлася. Ми теж багато разів вибігали. Забили б третій...

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Роман Яремчук

У нас є своя стратегія гри. І ми знаємо як грати проти топ-збірних, як грати успішно проти таких команд як Литва, Люксембург. У нас є своя стратегія і ми її виконуємо – це приносить результат.

Чи є у нас кураж, як після звичайного матчу? Хто високо літає, той дуже швидко падає. Щодо емоцій – сльози. Такі приємні сльози. Особливо, коли гімн України лунав. Так дуже приємно було.

Користуючись нагодою, хочу привітати наших захисників з великим святом. Без них би не було цього матчу. Їм всім великий привіт. Сподіваюся, вони за нас також вболівали.

Руслан Маліновський

Головне, що команда дотерпіла, виграла, і ми отримали путівку на Євро. Це класно. Треба отримувати від цього задоволення. Треба радіти за всіх. Вся країна раділа за збірну, адже це не відбувається щодня. Але з іншого боку треба продовжувати працювати та не зупинятися.

Олександр Зінченко

Ви бачите, який тренерський штаб створив колектив. Це видно на полі, а в побуті – ще краще. Ми працюємо як єдине ціле, показуємо хорошу гру та результат. Ніколи не знаєш, що може статися. Ми останні 20 хвилин вдесятьох змагалися, як леви.

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Віталій Миколенко

Чи відчувається історичний момент? Так. Вболівальники з першої до останньої хвилини підтримували нас. Відчувається, що це історичний момент. Португалія не така страшна.

Що відомо про вихід України на Євро-2020?У рамках відбору на Євро-2020 збірна України у Києві зуміла перемогти Португалію та гарантувала собі участь на груповому етапі. "Синьо-жовті" наразі мають 19 очок.



Збірна України з футболу втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка може бути серед сіяних під час жеребкування.