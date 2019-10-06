Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу з баскетболу 3х3 та зіграє проти Росії

Чоловіча збірна України U-23 перемогла команду Нідерландів у півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу. Українці здобули впевнену перемогу з рахунком 19:9.

Суперники відкрили рахунок в матчі та жорстким пресингом змусили українців добре працювати, аби наздогнати. Згодом наші хлопці таки перехопили ініціативу та вийшли вперед.

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Втім до середини ігрового часу суперники вирівняли гру. У відповідь українці додали агресії та знову вийшли вперед.

За хвилину до кінця ігрового часу збірна України мала вже 6 очок переваги. Наші хлопці в заключних атаках уже на куражі добили суперника.

У фіналі збірна України зіграє проти росіян, які у півфіналі перемогли Сербію – 21:17. Початок фіналу о 15:05.