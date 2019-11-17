Збірна України визначилася з формою та заявкою на матч проти Сербії: хто може зіграти

Збірна України з футболу готується до принципового матчу проти збірної Сербії. Кваліфікаційна гра Євро-2020 відбудеться в Белграді у неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Суперники вийдуть на поле в червоному.

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Заявка збірної України на матч із Сербією:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 6. Артем Шабанов, 16. Віталій Миколенко, 19. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 13. Володимир Шепелєв, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Євген Шахов, 18. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Бєсєдін..

З футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед.