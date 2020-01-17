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Збірна України визначилася з тренувальною базою на Євро-2020

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Збірна України / GETTY IMAGES

Тренувальною базою збірної України на час чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі. Місто Волунтарі розташоване біля Бухаресту, де "синьо-жовті" зіграють два матчі.

Про те, що збірна України тренуватиметься у Волунтарі повідомляє ресурс Sport Arena. Наразі в збірній України інформацію не підтвердили.

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Місцева арена названа на честь колишнього футболіста збірної Румунії Ангела Йорденеску і розрахована на 4,6 тисячі місць.

Місто Волунтарі розташоване за шість кілометрів від центру Бухареста, в якому команда Андрія Шевченка буде базуватися під час Євро.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко раніше розповів, що команда готуватиметься до Євро-2020 у Харкові.

  • Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
  • Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
  • У 2020 році збірна України офіційно проведе три товариські матчі – у березні з Францією (27 березня) та Польщею (31 березня), а з Кіпром – 26 травня.
  • Збірна України з футболу отримає премію за вихід на Євро-2020 і винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу
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