Збірна України визначилася з тренувальною базою на Євро-2020

Тренувальною базою збірної України на час чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі. Місто Волунтарі розташоване біля Бухаресту, де "синьо-жовті" зіграють два матчі.

Про те, що збірна України тренуватиметься у Волунтарі повідомляє ресурс Sport Arena. Наразі в збірній України інформацію не підтвердили.

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Місцева арена названа на честь колишнього футболіста збірної Румунії Ангела Йорденеску і розрахована на 4,6 тисячі місць.

Місто Волунтарі розташоване за шість кілометрів від центру Бухареста, в якому команда Андрія Шевченка буде базуватися під час Євро.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко раніше розповів, що команда готуватиметься до Євро-2020 у Харкові.