Збірна України визначилася з тренувальною базою на Євро-2020
Тренувальною базою збірної України на час чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі. Місто Волунтарі розташоване біля Бухаресту, де "синьо-жовті" зіграють два матчі.
Про те, що збірна України тренуватиметься у Волунтарі повідомляє ресурс Sport Arena. Наразі в збірній України інформацію не підтвердили.
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Місцева арена названа на честь колишнього футболіста збірної Румунії Ангела Йорденеску і розрахована на 4,6 тисячі місць.
Місто Волунтарі розташоване за шість кілометрів від центру Бухареста, в якому команда Андрія Шевченка буде базуватися під час Євро.
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко раніше розповів, що команда готуватиметься до Євро-2020 у Харкові.
- Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
- Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
- У 2020 році збірна України офіційно проведе три товариські матчі – у березні з Францією (27 березня) та Польщею (31 березня), а з Кіпром – 26 травня.
- Збірна України з футболу отримає премію за вихід на Євро-2020 і винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй.