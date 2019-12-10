Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону

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Юлія Джима / GETTY IMAGES

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на другий етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія). До складу жіночої збірної не увійшли Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, повідомляє biathlon.com.ua.

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Натомість до збірної України повертається Олена Підгрушна. Для Олени це буде перший у сезоні етап Кубка світу.

Склад жіночої команди

  • Юлія Джима
  • Віта Семеренко
  • Дарія Блашко
  • Валя Семеренко
  • Олена Підгрушна.

Склад чоловічої команди

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко
  • Руслан Ткаленко
  • Антон Дудченко.

Другий етап Кубка світу стартує в Хохфільцені 13 грудня. На цей день заплановано чоловічий та жіночий спринт.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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