Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на другий етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія). До складу жіночої збірної не увійшли Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, повідомляє biathlon.com.ua.

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Натомість до збірної України повертається Олена Підгрушна. Для Олени це буде перший у сезоні етап Кубка світу.

Склад жіночої команди

Юлія Джима

Віта Семеренко

Дарія Блашко

Валя Семеренко

Олена Підгрушна.

Склад чоловічої команди

Дмитро Підручний

Артем Прима

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко.

Другий етап Кубка світу стартує в Хохфільцені 13 грудня. На цей день заплановано чоловічий та жіночий спринт.