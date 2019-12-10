Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на другий етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія). До складу жіночої збірної не увійшли Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.
Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, повідомляє biathlon.com.ua.
Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
Натомість до збірної України повертається Олена Підгрушна. Для Олени це буде перший у сезоні етап Кубка світу.
Склад жіночої команди
- Юлія Джима
- Віта Семеренко
- Дарія Блашко
- Валя Семеренко
- Олена Підгрушна.
Склад чоловічої команди
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Артем Тищенко
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко.
Другий етап Кубка світу стартує в Хохфільцені 13 грудня. На цей день заплановано чоловічий та жіночий спринт.
хроніка подій
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі