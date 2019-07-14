Збірна України вперше в історії не потрапила в топ-10 медального заліку Універсіади

У неділю, 14 липня, в Неаполі завершується Всесвітня літня Універсіада, на якій розігрувалися 250 комплектів медалей у 18 видах спорту.

Збірна України двічі в історії потрапляла в топ-3 загального заліку Універсіади, але в 2019 році в Неаполі вперше не зуміла пробитися в першу десятку.

Читайте також: Літня Універсіада 2019: медальний залік

В Італії наші спортсмени в цілому завоювали 20 нагород (10 місце за кількістю), але медальний залік прийнято вважати, спочатку порівнюючи кількість золота, потім, якщо необхідно, срібла і бронзи.

В останній день виступів в Неаполі українці виграли 3 золота, 3 срібла та 4 бронзи. Цього було достатньо для того, щоб змістити ПАР з такої бажаної десятої позиції. Однак, в останній дисципліні легкій атлетиці – чоловічій естафеті 4х400 м – наші конкуренти завоювали срібло і потіснили Україну на 11-е місце.

Раніше найгіршим виступом нашої збірної на Універсіадах було дев'яте місце в 1995 році, коли з японської Фукуоки делегація привезла 4 золота, 5 срібних нагород і 6 бронз. У свою чергу, найкраще – друге місце 1997 року в італійській Сицилії – 17 золотих, 6 срібних і 4 бронзові нагороди.

Читайте також: Бех-Романчук здобула золото Всесвітньої Універсіади-2019: відео

Україну в Неаполі представляли 160 спортсменів. Вітчизняні студенти виступили у баскетболі, волейболі, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.

Загальнокомандний залік Універсіади в Неаполі впевнено виграла збірна Японії – 33 золотих, 21 срібна та 28 бронзових медалей.

На минулій Всесвітній Універсіаді, яку 2017 року приймав Китайський Тайбей, українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) і посіли шосте місце у загальнокомандного заліку серед 142 країн-учасниць.