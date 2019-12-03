Збірна України впевнено перемогла Хорватію перед чемпіонатом світу-2020

Збірна України з футзалу 2 грудня в першому з двох запланованих контрольних матчів переграла збірну Хорватії.

На другій хвилині м'яч забив Михайло Зварич, потім на 17-й Микола Білоцерківець подвоїв перевагу. Третій м'яч на 19-й хвилині увігнав у сітку воріт Володимир Разуванов. Хорвати відповіли на 37 хвилині голом Ведрана Матошевіча.

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Втім, більшого підопічні Косенко супернику зробити не дозволили, і матч завершився з рахунком 3: 1 на користь господарів.

Цікаво, що збірна України вп'яте обіграла команду Хорватії при одній нічиїй в шести матчах з балканцями.

Повторна зустріч "синьо-жовтих" та "картатих" відбудеться 3 грудня також у Черкасах.