Збірна України впевнено перемогла Хорватію перед чемпіонатом світу-2020
Збірна України з футзалу 2 грудня в першому з двох запланованих контрольних матчів переграла збірну Хорватії.
На другій хвилині м'яч забив Михайло Зварич, потім на 17-й Микола Білоцерківець подвоїв перевагу. Третій м'яч на 19-й хвилині увігнав у сітку воріт Володимир Разуванов. Хорвати відповіли на 37 хвилині голом Ведрана Матошевіча.
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Втім, більшого підопічні Косенко супернику зробити не дозволили, і матч завершився з рахунком 3: 1 на користь господарів.
Цікаво, що збірна України вп'яте обіграла команду Хорватії при одній нічиїй в шести матчах з балканцями.
Повторна зустріч "синьо-жовтих" та "картатих" відбудеться 3 грудня також у Черкасах.
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