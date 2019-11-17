Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на Євро-2020

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2019 рік увійде до списку одного з найкращих в історії української збірної. Команда зуміла вийти на Євро-2020 з першого місця. Перебуваючи у групі з чинними чемпіонами Європи та потужною збірною Сербії.

Але й це не все. Збірна України не програла жодного матчу у 2019 році. Команда зіграла 10 матчів. Вісім з них – офіційні. Ще два – товариські, це були ігри проти Нігерії та Естонії.

Загалом українці здобули сім перемог та ще тричі зіграли внічию – у першому матчі проти Португалії на виїзді (22 березня), вдома проти Нігерії (10 вересня) та в останньому матчі проти Сербії на виїзді (17 листопада). У цих матчах українці забили 20 голів, пропустивши лише п’ять разів.

До слова: Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео

До цього українцям жодного разу не вдавалося зіграти в одному календарному році без поразок.

Як грали у попередні роки?

Хоча декілька разів команда програвала лише одну гру за рік. В деяких випадках вони були визначальні.

  • У 1999 році в листопаді (передостанній матч) програли на виїзді Словенії. Ця поразка залишила нас без Євро-2000.
  • У 2013 році єдина поразка – у другому матчі кваліфікації ЧС-2014 збірній Франції. Перед тим українці перемогли 2:0, але на виїзді поступилися 3:0.
  • У 2014 році українці з поразки стартували у відборі на ЧЄ-2016, поступившись Словаччині вдома.
  • У 2018 році українці теж виступали доволі вдало, але 16 листопада, вже вигравши групу Ліги націй, зазнали розгромної поразки на виїзді від Словаччини.
  • Ще двічі українці програвали у товариських матчах топ-збірним. У 2008 році був розгром в товариському матчі від Нідерландів. У 2010 році – поразка від Бразилії теж у товариській грі.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Євро-2020
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