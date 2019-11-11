Збірна України втратила двох гравців перед матчами з Естонією та Сербією

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Марлос та Мораес не зіграють за збірну України
Марлос та Мораес не зіграють за збірну України / УАФ

Збірна України зібралася у Києві для підготовки до товариського матчу проти Естонії та кваліфікаційної зустрічі Євро-2020 проти збірної Сербії. Однак не всі гравці, які отримали виклик, прибули на збір та зможуть зіграти.

Через травми допомогти збірній зможуть не всі викликані гравці. Ушкодження зв’язок гомілкостопу в Жуніора Мораеса та запалення пахової зв’язки в Марлоса вимагають близько двох тижнів на відновлення. Тож обидва українські бразильці тимчасово залишаться поза грою.

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З іншого боку, є гарна новина щодо Євгена Коноплянки. Досвідчений півзахисник "синьо-жовтих", який зазнав ушкодження привідного м’яза, уже в середу відновить роботу у загальній групі. Швидше за все, Євген буде готовий вийти на поле у другому матчі національної команди на зборі – проти Сербії у неділю, 17 листопада.

На приємну новину очікує нині сім’я Маліновських. Руслан та його дружина Роксана найближчим часом чекають народження першої дитини й уже знають, що має народитися дівчинка. З огляду на те, що дана подія може відбутися просто з дня на день, Андрій Шевченко дав півзахиснику три вихідні для того, аби побути з коханою. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Жуніор Мораес
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