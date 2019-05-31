Збірна України втратила основного форварда перед турніром пам'яті Валерія Лобановського
20-річний нападник київського "Динамо" і молодіжної збірної України з футболу Назарій Русин отримав пошкодження спини і вибув з ладу.
У п'ятницю, 31 травня, Русин прибув у розташування молодіжної збірної України, яка в ці дні готується до традиційного щорічного турніру пам'яті Валерія Лобановського, але після консультації з лікарями покинув табір "синьо-жовтої" дружини, повідомляє dynamo.kiev.ua.
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Ступінь серйозності пошкодження Русина і терміни його відновлення стануть відомі після медичного обстеження, яке нападник пройде найближчим часом.
До слова, Русин потрапив у стартовий склад "Динамо" на матч заключного, 32-го туру чемпіонату України з "Олександрією" (2:0) і провів на полі 35 хвилин, після чого був замінений, коли в складі "біло-синіх" був видалений півзахисник Ахмед Алібеков.
Починаючи із 31 травня у "біло-синіх" почалася відпустка, а підготовку до нового сезону вони почнуть у другій половині червня.
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