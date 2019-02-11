Збірна України втратила позиції у оновленому рейтингу Кубка Федерацій

Після завершення матчів Кубка Федерації у Світових групах, а також зональних змаганнях різного рівня, був оновлений світовий рейтинг жіночих збірних.

За підсумками змагань в Кубку Федерації збірна України опустилася на дві позиції і тепер йде на 22 місці в рейтингу націй. Минулий сезон українки завершили на 20 позиції.

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Топ-четвірка команд рейтингу Чехія, США, Білорусь і Франція зберегли свої місця. Варто відзначити прорив збірних Румунії та Австралії, які піднялися на три позиції.

Спорт 24 повідомляв, що Україна посіла 4 місце на турнірі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації в Польщі.

На турнірі Україну представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Надія Кіченок.

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