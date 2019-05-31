Збірна України втратила п'ятьох футболістів перед матчем з Сербією та Люксембургом

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Іван Петряк не зіграє за збірну України
Іван Петряк не зіграє за збірну України

Головним тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з футболістами, які точно не зіграють у матчах кваліфікації Євро-2020. Мова йде проти п'ятьох гравців.

Табір національної збірної у Харкові покинуть Василь Кравець та Іван Петряк.

Водночас список раніше викликаних гравців із національного чемпіонату скорочений тренерським штабом на три виконавці — Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат не допоможуть команді цього разу.

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Також під питанням участь у матчах воротаря Андрія Луніна. Збірна України U-20 вийшла у плей-офф чемпіонату світу у Польщі. Свій матч українці зіграють у понеділок, 3 червня. Тож тренерський штаб вирішив поки залишити Луніна у юнацькій збірній. Рішення щодо прибуття Луніна до табору головної команди буде прийняте після проведення цього матчу.

Збірна України свої матчі зіграє на "Арені Львів". 7 червня українці зіграють проти Сербії, а 10 - проти Люксембургу.

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Теги: Спорт Збірна України з футболу Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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