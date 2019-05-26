Збірна України втратила воротаря перед матчами проти Сербії та Люксембургу

Збірна України зазнала втрати перед матчами відбору на Чемпіонат Європи 2020. "Синьо-жовті" не зможуть у цих матчах розраховувати на голкіпера Дениса Бойка.

Воротар "Динамо" пропустив останній матч, де його команда здобула вольову перемогу над "Львовом".

Як це було: "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Львовом"

Як після матчу заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич, у Бойка травма. Тож він не зможе зіграти найближчі три тижні. Саме на цей період припадають матчі національної збірної України проти Сербії (7 червня) та Люксембурга (10 червня).

Тож ситуація з воротарями у збірній Україні залишається доволі невизначеною. Андрій Шевченко на матчі кваліфікації викликав трьох воротарів. Окрім вже згаданого Бойка, це Андрій Пятов та Андрій Лунін. Однак перший теж не зіграв за "Шахтар" в неділю, 26 травня, у матчі проти "Маріуполя". Але, скоріш за все, головний тренер "гірників" просто дав відпочити йому.

До слова: Шевченко пояснив, чому викликав травмованого Ярмоленка на матчі збірної України

Натомість Андрій Лунін зараз виступає за іншу збірну – U-20 на чемпіонаті світу у Польщі. Там він буде як мінімум до 30 травня, коли в України запланований третій матч групового етапу. Але якщо українці продовжать успішний виступ на турнірі, то Лунін може і не встигнути повернутися до головної команди.