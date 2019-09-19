Збірна України втримала позицію в оновленому рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних.
У вересневому рейтингу 2019 року, після матчу в рамках кваліфікації Євро-2020 з Литвою (3:0) і спарингу з Нігерією (2:2), збірна України, як і в попередньому реєстрі, перебуває на 25-му місці (1516 балів).
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Утримує лідерство в рейтингу ФІФА збірна Бельгії. А ось на другу сходинку піднялася Франція, яка випередила Бразилію.
Що стосується суперників України по відбірковій групі, то Португалія розташовується на 5-му місці, Сербія займає 35-й рядок. А ось збірні Люксембургу та Литви розташувалися на 93-му і 131-му місці відповідно.
Рейтинг ФІФА станом на 19 вересня 2019 року:
1. Бельгія – 1752;
2. Франція – 1725;
3. Бразилія – 1719;
4. Англія – 1662;
5. Португалія – 1643;
6. Уругвай – 1639;
7. Іспанія – 1631;
8. Хорватія – 1625;
9. Колумбія – 1622;
10. Аргентина – 1614;
…
25. Україна – 1516.
Зазначимо, що Україна очолює відбіркову групу на Євро-2020, маючи в активі після п'яти матчів 13 очок.
Наступні матчі команда Андрія Шевченка проведе проти Литви (11 жовтня) і Португалії (14 жовтня).