Збірна України з артистичного плавання завоювала два золота Світової серії FINA в Парижі

У фінальній частині на етапі Світової серії FINA у Парижі українські представниці артистичного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали дві медалі найвищого гатунку.

У фіналі боролись 22 дуети. Українки двічі залишили своїх суперниць за спиною – у довільній та технічній програмах.

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Головними суперницями української пари була збірна Франції, яка виборола срібло змагань. Третю сходинку на п'єдесталі посіла збірна Сполучених Штатів Америки.

Представницями Франції були сестри-близнючки Шарлотта і Лорі Тремблі. За збірну США виступали Аніта Альварес та Лінді Шредер.

У технічній програмі Марта Федіна та Анастасія Савчук вразили суддів своїм чудовим виступом, набравши в цілому 90,8721 бала.