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Збірна України з артистичного плавання завоювала два золота Світової серії FINA в Парижі

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Марта Федіна та Анастасія Савчук / lb.ua

У фінальній частині на етапі Світової серії FINA у Парижі українські представниці артистичного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали дві медалі найвищого гатунку.

У фіналі боролись 22 дуети. Українки двічі залишили своїх суперниць за спиною – у довільній та технічній програмах.

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Головними суперницями української пари була збірна Франції, яка виборола срібло змагань. Третю сходинку на п'єдесталі посіла збірна Сполучених Штатів Америки.
 
Представницями Франції були сестри-близнючки Шарлотта і Лорі Тремблі. За збірну США виступали Аніта Альварес та Лінді Шредер.
 
У технічній програмі Марта Федіна та Анастасія Савчук вразили суддів своїм чудовим виступом, набравши в цілому 90,8721 бала.
 
Нагадаємо, торік Марта Федіна та Анастасія Савчук стали переможцями суперфіналу Світової серії по артистичному плаванню в Будапешті (Угорщина).  Анастасія Савчук та Марта Федіна вже отримали ліцензію на участь в Олімпіаді- 2020.
 
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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Плавання Новини Спорту
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