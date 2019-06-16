Збірна України з артистичного плавання здобула ще два золота у Суперфіналі Світової серії FINA

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Збірна України з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання

У останній день Суперфіналу Світової серії FINA з артистичного плавання в Будапешті українська збірна здобула ще два золота – у хайлайті та комбі.

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Таким чином загальний здобуток наших "русалоньок" у столиці Угорщини – сім золотих і одна срібна медалей.

Попереду у підопічних Світлани Саідової головне випробування – ліцензійний чемпіонат світу у корейському Кванджу.

Варто додати, що перед тим Анастасія Савчук та Марта Федіна отримали ліцензію на участь в Олімпійських Іграх 2020.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
Джерело: 24 канал
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