Збірна України з артистичного плавання здобула ще два золота у Суперфіналі Світової серії FINA

У останній день Суперфіналу Світової серії FINA з артистичного плавання в Будапешті українська збірна здобула ще два золота – у хайлайті та комбі.

Читайте також: Українки вибороли три золоті медалі у Суперфіналі Світової серії FINA з артистичного плавання Таким чином загальний здобуток наших "русалоньок" у столиці Угорщини – сім золотих і одна срібна медалей. Попереду у підопічних Світлани Саідової головне випробування – ліцензійний чемпіонат світу у корейському Кванджу. Варто додати, що перед тим Анастасія Савчук та Марта Федіна отримали ліцензію на участь в Олімпійських Іграх 2020.