Збірна України з баскетболу 3х3 без шансів програла Латвії у півфіналі чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Команда Олега Юшкіна поступилась збірній Латвії, завершивши свій виступ на світовій першості.

Жіноча збірна на чемпіонаті світу: Жіноча збірна України розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3

Матч з Латвією з перших секунд пішов не за сценарієм квартету з України (Станіслав Тимофієнко, Олександр Сизов, Максим Закурдаев і Антон Давидюк). Латиші серією влучних кидків з дальньої дистанції за дві стартові хвилини набрали 8 очок поспіль і без проблем зберегли гігантську перевагу (21:7).

Головною причиною провалу збірної України стала катастрофічна гра на периметрі (0 з 7 реалізованих дальніх кидків, 7 з 16 пропущених) і відсутність комбінаційної гри.

Найрезультативнішим у складі збірної України в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 5 очок.

Спорт 24 писав, що чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у третьому матчі групового раунду Європейських ігор, поступившись команді Росії.

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