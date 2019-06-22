Збірна України з баскетболу 3х3 без шансів програла Латвії у півфіналі чемпіонату світу

42 Читать новость на русском
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 / ФБУ

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Команда Олега Юшкіна поступилась збірній Латвії, завершивши свій виступ на світовій першості.

Жіноча збірна на чемпіонаті світу: Жіноча збірна України розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3

Матч з Латвією з перших секунд пішов не за сценарієм квартету з України (Станіслав Тимофієнко, Олександр Сизов, Максим Закурдаев і Антон Давидюк). Латиші серією влучних кидків з дальньої дистанції за дві стартові хвилини набрали 8 очок поспіль і без проблем зберегли гігантську перевагу (21:7).

Головною причиною провалу збірної України стала катастрофічна гра на периметрі (0 з 7 реалізованих дальніх кидків, 7 з 16 пропущених) і відсутність комбінаційної гри.

Найрезультативнішим у складі збірної України в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 5 очок.

Спорт 24 писав, що чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у третьому матчі групового раунду Європейських ігор, поступившись команді Росії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
сьогодні
8145
Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зінченко проводить відпустку разом зі своєю дівчиною в Лос-Анджелесі: фото та відео
сьогодні 16:17 Зінченко проводить відпустку разом зі своєю дівчиною в Лос-Анджелесі: фото та відео
1125
Трансфери команд УПЛ: онлайн
21 червня 18:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
1575
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
564
Мораес тепло обійнявся із Срною, а ще два роки тому вони побилися на футбольному полі: відео
21 червня 19:53 Мораес тепло обійнявся із Срною, а ще два роки тому вони побилися на футбольному полі: відео
1099
Ломаченко провів тренування в стилі МакГрегора: відео
21 червня 19:32 Ломаченко провів тренування в стилі МакГрегора: відео
1201
Новини
Більше новин
Залиште відгук