Збірна України з баскетболу 3х3 програла у Жіночій серії в Китаї

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не надто вдало виступила у Жіночій серії. Українки не зуміли вийти з групи.

Всі три матчі відбулися в один день – у п'ятницю, 31 травня, у Китаї.

У першому матчі українки поступилися Японії. Наші дівчата першими відкрили рахунок. Філевич дальнім влучанням потім збільшила перевагу після відповіді японок. Та суперниці поступово на швидкості перехопили ініціативу. Надалі українки були вимушені наздоганяти. Втім, схоже, далася взнаки втома після тривалого перельоту напередодні. Японки впевнено довели поєдинок до перемоги.

Україна – Японія 10:21

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Шанс на вихід у плей-офф українки отримали після перемоги над господарками турніру – збірною Китаю. Українки захопили лідерство на старті зустрічі. Однак згодом кремезні суперниці додали пресингу й вирівняли боротьбу. Лише на останній хвилині наполегливість українок дозволила вирвати переможний результат.

Україна – Китай 21:18

Та цього виявилося замало. Адже українки поступилися у заключному матчі групового раунду, не зумівши здолати команду Нідерландів. Боротьба в цьому поєдинку велась до останніх секунд, однак у вирішальний момент гри наші суперниці зуміли вирвати перемогу. Після влучного двоочкового від Христини Філевич, яка зрівняла рахунок (13:13), нідерландські баскетболістки набрали одне очко з-під кільця та реалізували один з двох штрафних, встановивши остаточний рахунок матчу - 15:13.

Нідерланди – Україна 15:13

Таким чином, збірна України, вигравши один з трьох матчів групового раунду, завершила виступ на турнірі, посівши останнє місце в своєму квартеті. Наші дівчата мали однакову кількість перемог з японками, однак пропустили суперниць вперед через поразку в очній зустрічі. Китаянки стали першими (2 перемоги, 1 поразка), а Нідерланди, які Китаю програли, з аналогічним показником стали другими.