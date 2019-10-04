Збірна України з баскетболу 3х3 завдала Бразилії першої поразки на чемпіонаті світу

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Збірна України з баскетболу 3х3
Збірна України з баскетболу 3х3 / ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула надважливу перемогу у третьому матчі групового раунду чемпіонату світу U-23, перемігши команду Бразилії з рахунком 20:16.

Команда Тимура Арабаджи завдала бразильцям першої поразки на турнірі і продовжує долати турнірну сітку без поразок.

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До слова, Україна, Бразилія та Італія претендують на дві путівки у плей-оф світової першості.

Заключний – не менш важливий – матч групового раунду наші хлопці зіграють саме проти команди Італії о 14:45.

У першому поєдинку на чемпіонаті світу Україна розгромила Киргизстан з рахунком 22:9.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
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