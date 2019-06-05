Збірна України з баскетболу 3х3 фантастично вийшла у чвертьфінал на чемпіонаті світу

Чоловіча та жіноча збірні України U-18 завершили виступи на груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в монгольському Улан-Баторі.

Дівчата в заключному матчі впевнено переграли команду Шрі-Ланки – 22:4. Однак істотного турнірного значення цей результат вже не має. Українки не змогли пробитися в плей-офф чемпіонату світу.

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Фатальною опинилася поразку в стартовому матчі проти мексиканок. Саме вони і відтіснили нашу команду на третю сходинку турнірної таблиці групи.

Чоловіча збірна також перемогла в заключному матчі групи. Наші хлопці впевнено здолали Казахстан – 22:10.

У підсумку українці посіли друге місце в групі і вийшли до чвертьфіналу. При цьому наша команда показала в результаті вищу результативність, ніж потужна російська збірна, яка фінішувала першою.

Суперник збірної України в чвертьфіналі визначиться після завершення боротьби в групі D.

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