Збірна України з баскетболу – у топ-20 світового рейтингу

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Збірна України з баскетболу
Збірна України з баскетболу / ФБУ

ФІБА оновила рейтинг чоловічих баскетбольних збірних після завершення кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Наша чоловіча збірна зберегла позицію в топ-20, залишившись на 19-му місці. У Європі Україна 12-та.

Перше місце і надалі посідає збірна США. Суперники українців у відборі на чемпіонату світу іспанці – другі. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, внаслідок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце. Натомість збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце.

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Ще два вже колишні суперники українців у відборі на ЧС теж займають вищі місця – латвійці 10-ті, турки 17-ті.

WORLD
RANK		 COUNTRY ZONE
RANK		 IOC CURRENT POINTS +/- RANK *
1. USA США 1. USA 793.7 0
2. ESP Іспанія 1. ESP 703.4 0
3. FRA Франція 2. FRA 650.2 0
4. SRBСербія  3. SRB 645.4 0
5. ARG Аргентина 2. ARG 626.5 0
6. LTU Литва 4. LTU 623.0 0
7. SLO Словенія  5. SLO 621.9 0
8. GRE Греція 6. GRE 602.2 0
9. CRO Хорватія 7. CRO 582.9 0
10. RUS Росія 8. RUS 525.3 +1
11. AUS Австралія  1. AUS 515.0 -1
12. BRA Бразилія  3. BRA 510.4 0
13. ITAІталія  9. ITA 492.9 0
14. MEXМексика 4. MEX 489.9 0
15. LATЛатвія  10. LAT 464.9 0
16. PURПуерто-Ріко 5. PUR 458.7 0
17. TURТуреччина 11. TUR 444.1 0
18. DOMДомініканська Республіка 6. DOM 434.8 0
19. UKRУКРАЇНА 12. UKR 425.2 0
20. VENВенесуела 7. VEN 410.1 0
21. FINФінляндія 13. FIN 406.0 0
22. GERНімеччина 14. GER 402.5 0
23. CANКанада 8. CAN 400.2 0
24. CZEЧехія 15. CZE 368.0 0
25. POLПольща 16. POL 365.2 0
26. GEOГрузія 17. GEO 354.0 +1
27. IRIІран 2. IRI 349.5 -1
28. MNEЧорногорія 18. MNE 325.1 +1
29. BELБельгія 19. BEL 321.6 -1
30. CHNКитай 3. CHN 317.9 0

Нагадаємо, збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.

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Теги: Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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