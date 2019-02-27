Збірна України з баскетболу – у топ-20 світового рейтингу
ФІБА оновила рейтинг чоловічих баскетбольних збірних після завершення кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Наша чоловіча збірна зберегла позицію в топ-20, залишившись на 19-му місці. У Європі Україна 12-та.
Перше місце і надалі посідає збірна США. Суперники українців у відборі на чемпіонату світу іспанці – другі. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, внаслідок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце. Натомість збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце.
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Ще два вже колишні суперники українців у відборі на ЧС теж займають вищі місця – латвійці 10-ті, турки 17-ті.
|WORLD
RANK
|COUNTRY
|ZONE
RANK
|IOC
|CURRENT POINTS
|+/- RANK *
|1.
|США
|1.
|USA
|793.7
|0
|2.
|Іспанія
|1.
|ESP
|703.4
|0
|3.
|Франція
|2.
|FRA
|650.2
|0
|4.
|Сербія
|3.
|SRB
|645.4
|0
|5.
|Аргентина
|2.
|ARG
|626.5
|0
|6.
|Литва
|4.
|LTU
|623.0
|0
|7.
|Словенія
|5.
|SLO
|621.9
|0
|8.
|Греція
|6.
|GRE
|602.2
|0
|9.
|Хорватія
|7.
|CRO
|582.9
|0
|10.
|Росія
|8.
|RUS
|525.3
|+1
|11.
|Австралія
|1.
|AUS
|515.0
|-1
|12.
|Бразилія
|3.
|BRA
|510.4
|0
|13.
|Італія
|9.
|ITA
|492.9
|0
|14.
|Мексика
|4.
|MEX
|489.9
|0
|15.
|Латвія
|10.
|LAT
|464.9
|0
|16.
|Пуерто-Ріко
|5.
|PUR
|458.7
|0
|17.
|Туреччина
|11.
|TUR
|444.1
|0
|18.
|Домініканська Республіка
|6.
|DOM
|434.8
|0
|19.
|УКРАЇНА
|12.
|UKR
|425.2
|0
|20.
|Венесуела
|7.
|VEN
|410.1
|0
|21.
|Фінляндія
|13.
|FIN
|406.0
|0
|22.
|Німеччина
|14.
|GER
|402.5
|0
|23.
|Канада
|8.
|CAN
|400.2
|0
|24.
|Чехія
|15.
|CZE
|368.0
|0
|25.
|Польща
|16.
|POL
|365.2
|0
|26.
|Грузія
|17.
|GEO
|354.0
|+1
|27.
|Іран
|2.
|IRI
|349.5
|-1
|28.
|Чорногорія
|18.
|MNE
|325.1
|+1
|29.
|Бельгія
|19.
|BEL
|321.6
|-1
|30.
|Китай
|3.
|CHN
|317.9
|0
Нагадаємо, збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.
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