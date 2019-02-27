Збірна України з баскетболу – у топ-20 світового рейтингу

ФІБА оновила рейтинг чоловічих баскетбольних збірних після завершення кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Наша чоловіча збірна зберегла позицію в топ-20, залишившись на 19-му місці. У Європі Україна 12-та.

Перше місце і надалі посідає збірна США. Суперники українців у відборі на чемпіонату світу іспанці – другі. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, внаслідок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце. Натомість збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце.

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Ще два вже колишні суперники українців у відборі на ЧС теж займають вищі місця – латвійці 10-ті, турки 17-ті.

WORLD

RANK COUNTRY ZONE

RANK IOC CURRENT POINTS +/- RANK * 1. США 1. USA 793.7 0 2. Іспанія 1. ESP 703.4 0 3. Франція 2. FRA 650.2 0 4. Сербія 3. SRB 645.4 0 5. Аргентина 2. ARG 626.5 0 6. Литва 4. LTU 623.0 0 7. Словенія 5. SLO 621.9 0 8. Греція 6. GRE 602.2 0 9. Хорватія 7. CRO 582.9 0 10. Росія 8. RUS 525.3 +1 11. Австралія 1. AUS 515.0 -1 12. Бразилія 3. BRA 510.4 0 13. Італія 9. ITA 492.9 0 14. Мексика 4. MEX 489.9 0 15. Латвія 10. LAT 464.9 0 16. Пуерто-Ріко 5. PUR 458.7 0 17. Туреччина 11. TUR 444.1 0 18. Домініканська Республіка 6. DOM 434.8 0 19. УКРАЇНА 12. UKR 425.2 0 20. Венесуела 7. VEN 410.1 0 21. Фінляндія 13. FIN 406.0 0 22. Німеччина 14. GER 402.5 0 23. Канада 8. CAN 400.2 0 24. Чехія 15. CZE 368.0 0 25. Польща 16. POL 365.2 0 26. Грузія 17. GEO 354.0 +1 27. Іран 2. IRI 349.5 -1 28. Чорногорія 18. MNE 325.1 +1 29. Бельгія 19. BEL 321.6 -1 30. Китай 3. CHN 317.9 0

Нагадаємо, збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.

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