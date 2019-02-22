Збірна України з баскетболу драматично поступилася Чорногорії і не вийшла на чемпіонат світу

Чоловіча збірна України з баскетболу у київському Палаці спорту не змогла перемогти Чорногорію у матчі за вихід у основну стадію чемпіонату світу.

Україна – Чорногорія 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

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Українські баскетболісти феєрично виграли першу чверть, зробивши одразу відрив у 17 очок – 34:17. У другій десятихвилинці гравці здивували малорезультативністю – всього 15 на обидві команди (6:9)

Друга половина зустрічі була за гостями, які зуміли ліквідувати велике відставання та навіть вирвати перемогу (16:25 та 18:25).



Збірна України поступилася Чорногорії // sport.ua

Україна втратила будь-які шанси на вихід з групи. Від Чорногорії українців відділяє три очки, що не відіграти за один матч. Туреччина та Іспанія вже кваліфікувалися на ЧС з групи І, третю путівку між собою розіграють Латвія та Чорногорія.

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