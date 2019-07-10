Збірна України з баскетболу на класі вийшла у фінал Всесвітньої Універсіади-2019

Збірна України з баскетболу вийшла у фінал Універсіади. У півфінальному матчі команда Віталія Степанівського обіграла суперників з Австралії з рахунком 82:80.

Австралія – Україна 80:82 (21:23, 20:16,20:21, 19:22)

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Гра в Італії розпочалася доволі динамічно: команди стартували з обміну влучними середніми атаками, а вже через 2 хвилини після старту першої чверті наша збірна вперше в матчі вийшла вперед зусиллями Петрова після асисту від Ткаченка. Наступні шість хвилин команди грали абсолютно рівно, не відпускаючи одна одну більше ніж на два бали, проте під кінець чверті команда Степановського зуміла забезпечити собі невеликий відрив у 6 балів, який, втім, до завершення стартової десятихвилинки був змарнований – 21:23.

В другому періоді на паркеті продовжилась рівна та запекла боротьба на паркеті: команди йшли абсолютно рівно і на кожен набраний бал суперників – відповідали своєю вдалою атакою. На велику перерву збірна України мала шанс піти в ролі лідера, проте фол в нападі від Петрова на останніх секундах чверті не дав шанс влучити свій кидок, а от австралійці свій шанс не впустили та влучити два штрафних кидки – 41:39.

На старті другої половини гри наші суперники збільшили різницю в рахунку на свою користь до п’яти балів, проте наставник української збірної швидко взяв тайм-аут та зумів налаштувати команду. Надалі наша команда скоротила відставання, а вражаючий постер-данк від вихованця черкаської школи баскетболу Івана Ткаченка вивів нашу збірну вперед у рахунку вперше за довгий час.

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На старті заключного періоду українська команда продовжила свій ривок, а після двох дальніх поспіль від все того ж Ткаченка та Петрова різниця вже складала 9 балів на користь збірної України. Але і вона трималась не довго, адже ще за декілька миттєвостей один з лідерів збірної Павлов реалізував свій фірмовий напів гак та зробив різницю двозначною.

На заключних секундх автралійці зуміли скоротити відставання, але перемогу наша збірна не віддала.