Збірна України з баскетболу посіла високе місце в європейському рейтингу ФІБА

Офіційний сайт ФІБА перед стартом відбірного циклу опублікував традиційний рейтинг найкращих команд Європи.

У топ-3 аналітики ФІБА включили команди Росії, Словенії та Італії, а Україна опинилася на 8 позиції.

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Серед суперниць українок по кваліфікації Євробаскету вище виявилася тільки збірна Бельгії (5 місце). Португалія (25 місце) і Фінляндія (28-е) вважаються аутсайдерами квартету.



Топ-10 рейтингу ФІБА

Наразі Україна готується до стартових матчів відбору на Євробаскет-2021. Жіноча збірна України 14 листопада зіграє на виїзді проти Бельгії, а 17 листопада в Харкові буде протистояти Португалії.

Спорт 24 писав, що в неділю, 27 жовтня, відбулися останні матчів 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу. Путівки в наступний раунд вибороли ще шість команд.