Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3

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Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3 / fbu.ua

Чоловіча збірна України U-23 виборола срібні медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу. У вирішальному поєдинку українці поступилися росіянам.

Росія – Україна 21:11

Україна: Мусієнко 3, Балабан 2, Ткаченко 4, Руслов 2

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Українці першими провели результативну атаку. Щоправда, суперники швидко відповіли ще й реалізували штрафний. У жорсткій боротьбі росіянам вдалося захопити перевагу, змушуючи українців наздоганяти.

На екваторі ігрового часу перевага росіян вперше зросла до чотирьох очок. Суперники стали частіше кидати з-за дуги, то ж згодом різниця сягнула шести очок.

До останніх секунд на майданчику продовжувалася жорстка боротьба. Однак нашій команді так і не вдалося переломити перебіг поєдинку. У підсумку збірна України здобула срібні медалі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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