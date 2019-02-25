Збірна України з баскетболу втратила перемогу над Словенією в заключному матчі відбору на ЧС

Збірна України в заключному матчі відбору на чемпіонат світу-2019 в овертаймі програла в гостях Словенії.

Словенія – Україна 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

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Українські баскетболісти добре провели першу половину зустрічі, вигравши обидві чверті. Як підсумок, на перерву команди йшли за переваги України в 11 очок.

На початку третьої десятихвилинки українці зуміли збільшити перевагу до +18, але не втримали її. Словенцям перед вирішальною чвертю вдалося скоротити відставання до 10 очок.

У четвертій чверті Україна втратила всю перевагу і дозволила словенцям перевести гру в овертайм, в якому перемога дісталася господарям майданчика.

Раніше Спорт 24 писав, що збірна України поступилася Чорногорії і втратила шанси на вихід на ЧС-2019.

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