Збірна України з баскетболу втратила топ-гравця перед важливим матчем

Через хворобу центровий Артем Пустовий не приїде в Україну. Відтак він не зможе допомогти збірній у матчі проти Чорногорії.

Перед тим баскетболіст "Барселони" отримав згоду на приїзд до України на матч проти Чорногорії 22 лютого. При цьому що за день до цього матчу, 21 лютого, він мав зіграти за свій клуб проти "Басконії".

Читайте також: Українська баскетболістка підписала контракт з клубом з жіночої НБА

Однак, через температуру Пустовий не потрапив до заявки на цю гру. Таким чином, через хворобу Артем не зможе взяти участь у матчі України проти Чорногорії. Його участь у матчі проти Словенії під питанням.