Збірна України з баскетболу завоювала срібло на Всесвітній Універсіаді

Національна студентська збірна України з баскетболу завоювала срібло Універсіади в Італії. Команда Віталія Степановського у фінальному матчі поступилась міцній збірній США, а перед цим здолала збірні Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії.

США – Україна – 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

Українська команда зі стартових секунд реалізувала невеликий ривок: в першій ж атаці був влучним бігмен збірної – Вячеслав Петров, ще за мить вже з лінії штрафних двічі відзначився Кирило Марченко, а після два бали набрав ще і Віталій Зотов. Проте, наші суперники зуміли швидко відігратися і вже в середині чверті рахунок був рівним.

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Ближче до завершення стартового відтинку гри тепер американці організували власний ривок, на який головний тренер збірної України відреагував тайм-аутом. Одразу після цього Сидоров влучив двічі, але у опоненів впіймав кураж Ньюман, який лише за стартові 10 хвилин забив 9 очок. 28:15 – на користь США після старту гри.

В другому періоді команди почали приділяти більше уваги захисту, проте наші суперники з США все ж змогли збільшити відрив від збірної України.

Команда Степановського після двох балів з фолом від Петрова отримала заряд емоцій в середині чверті, проте цього було не достатньо – 48:23.

На третю десятихвилинку українська збірна вийшла надзвичайно зарядженою та одразу почала скорочувати відставання: спочатку Кондраков влучив дальню спробу на першому ж володінні, потім у ефектному проході забив два бали Зотов. Після цього вже наставник США був вимушений брати хвилинну перерву. Українська команда демонструвала агресивний захист, проте аби розгромно виграти чверть цього не вистачило.

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Останню десятихвилинку наші співвітчизники також розпочали активніше та продовжили скорочувати відставання, але на кожен ривок команди Степановського США відповідали власними потужними всплесками активності.

Ця медаль стала шостою для збірної України. У загальному заліку "синьо-жовта" команда розташовується на 21 місці.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.