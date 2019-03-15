Збірна України з біатлону побіжить естафету в Естерсунді без лідера команди

Жіноча та чоловіча збірна України з біатлону визначилися зі складами на естафету в рамках чемпіонату світу, який триває у шведському Естерсунді.

За чоловічу команду побіжать Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Читайте також: Українська біатлоністка виграла золото у спринті на етапі Кубка світу IBU

Прима стартує першим Семенов – другим, третій – Тищенко, четвертий – Ткаленко, повідомляє UA:Біатлон.

Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний не виступить в естафеті. У неділю він стартує в мас-старті ЧС. Чоловіча естафета відбудеться завтра, 16 березня. Початок, о 18:30.

За жіночу команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, а також Віта і Валентина Семеренко.

Меркушина стартує першою, другою Віта Семеренко, Юлія Джима третя, четверта – Валентина Семеренко. Жіноча естафета відбудеться також 16 березня. Початок, о 15:15.

Зазначимо, що в четвер, 14 березня, відбулася змішана одиночна естафета, яку виграла Норвегія. Україна посіла 5 місце.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram