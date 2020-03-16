Збірна України з біатлону повернулася додому після дострокового завершення сезону – фото

Через масштабну пандемію коронавірусу достроково завершився змагальний сезон у біатлоністів. Заключний етап Кубка світу в норвезькому Холменколлені, а також дві гонки етапу в Контіолахті були скасовані.

Увечері, 15 березня, збірна команда України рейсом з Гельсінкі повернулася додому, пише Xsport.

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В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали кілька фанатів, які підготували для улюблених спортсменів квіти та оригінальні подарунки, а також близькі і рідні біатлоністів.

Першою в зал прильоту вийшла капітан жіночої команди Олена Підгрушна. Незважаючи на не найкращу літню підготовку олімпійська чемпіонка залишилася задоволена показаними результатами в нинішньому сезоні, однак зазначила, що допустила занадто багато помилок на етапах Кубка світу:

Сезон, звичайно, видався неоднозначним. З одного боку у нас є медаль чемпіонату світу, є медалі чемпіонату Європи, але в той же час не кращі виступи на етапах Кубка світу. Досить змазаний цей рік, далеко не все виходило. Я думаю, у кожного з нас є якийсь осад, можна було б сказати – якби не... Ну а я так взагалі лузер цього року, зібрала всі помилки, які тільки можна було зробити. І коли зараз дивишся протокол, якби не дискваліфікація в змішаній естафеті в Поклюці, ми б повернули квоту. Ну, каюсь, приймаю, але нічого змінити не можу, на жаль.



Олена Підгрушна / Фото: Xsport

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Після короткої паузи біатлоністів чекає чемпіонат України, який запланований в кінці березня на новому біатлонному комплексі в Буковелі. Звичайно, якщо дозволить карантинний режим на території нашої країни. Ведучий тренер збірної України Сергій Седнєв зазначає, що нова арена готова прийняти змагання:

Сподіваюся, що все ж чемпіонат України відбудеться. Звичайно, буде брати участь основна команда. Можливо, не всі. Знаємо, що Юлі Журавок точно не буде і Дар'ї Блашко. Але всі інші повинні бути.



Сергій Седнєв і Віта Семеренко / Фото: Xsport

За підсумками нинішнього сезону жіноча збірна України посіла шосте місце в заліку Кубка Націй, а чоловіча розташувалася на сьомому.

Найкращим українським біатлоністом став Дмитро Підручний, який фінішував 17-м в загальному заліку Кубка світу.

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