Збірна України з біатлону розпочала підготовку до нового сезону

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Артем Прима та Дмитро Підручний
Артем Прима та Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону почали річну підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє портал Biathlon.com.ua.

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Програма збору жінок має стрілецьку спрямованість, на даний момент в білоруських Раубічах тренуються як спортсменки основи, так і  юніорська команди.

Серед учасниць на даний момент Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Катерина Бех, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко.

Юлія Джима раніше заявляла, що не знає в якій групі буде проводити тренування, а поки хоче повністю вирішити всі проблеми зі здоров'ям.

Керують роботою жіночої команди тренери Валерій Лєсніков, Володимир Махлай, Олександр Біланенко та коуч юніорів Ілля Лопухов.

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Серед чоловіків, які проводять передсезонну підготовку в Буковелі, присутні Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Віталій Труш, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

У команді Б знаходиться займаються індивідуально Сергій Семенов, а також Руслан Бригадир, Владислав Кошовець, Юрій Ситник і Сергій Телень.

До слова, наступний сезон розпочнеться 1 грудня етапом Кубка світу в шведському Естерсунді.

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна Юлія Журавок Артем Прима Дмитро Підручний Артем Тищенко Юлія Джима
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