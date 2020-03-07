Збірна України з біатлону здобула історичне срібло на Кубку світу-2020

Чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула срібну медаль на Кубку світу з біатлону в Чехії. Українці виступили у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Результати чоловічої естафети

1. Норвегія

2. Україна

3. Швеція

Варте уваги Збірна України драматично втратила нагороду в жіночій естафеті, перемога Норвегії

Хід гонки

Після першого етапу лідерство у гонці утримували відразу декілька збірних – Швеція, Білорусь, Норвегія та Росія. Українська збірна, за яку біг Артем Прима, трималася у топ-5, програючи лідерам менше, аніж 20 секунд.

На другому етапі за "синьо-жовтих" біг Сергій Семенов. Він прекрасно відпрацював на двох вогневих рубежах, тому збірна України піднялася у топ-3.

Натомість Швеція через штрафне коло втратила лідерство, пропустивши вперед Білорусь, Норвегію, Естонію та Чехію.

Попереду Україну чекав важкий етап, адже на ньому біг Руслан Ткаленко. Українцеві, який не володіє хорошою дистанційною швидкістю, важливо було вдало відпрацювати на вогневому рубежі.

Зі своїм завдання Руслан впорався відмінно. Хоча Ткаленко й передав естафету Дмитру Підручному 7-м, відстань від подіуму складала всього 20 секунд.

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У лідерах гонки трималася Норвегія, яка мала 40 секунд переваги над Італією та іншими збірними. Йоганнес Бьо, який біг за норвежців на останньому етапі, не залишив шансів переслідувачам. Чергова перемога Норвегії в естафеті.

Боротьба за нагороди естафети розгорнулася між Німеччиною, Росією, Білоруссю, Швецією, Італією та Україною. Усі шість збірних трималися у 10 секундах.

Українець Дмитро Підручний надзвичайно швидко відстрілявся і пішов на дистанцію третім. Дмитро швидко обігнав росіянина та здобув для України срібну нагороду. Бронза дісталася Швеції.

The podium awaits! Norway, Ukraine and Sweden are on the way to collect their awards from the #NMNM20 men relay! Remember you can watch the race all over again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/gzJ2YPhEAE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Збірна України здобула нагороду в естафеті вперше з 11 березня 2011 року. Тоді в російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" у складі Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв посіли третє місце.