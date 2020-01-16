Збірна України з біатлону "золотим" складом виступить в естафеті у Рупольдингу
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету. Гонка в рамках 5 етапу Кубка світу відбудеться 17 січня у Рупольдингу.
Збірна України виступить у так званому "золотому" складі, який виграв естафету на Олімпійських іграх 2014 у Сочі.
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Склад збірної України
- Віта Семеренко
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Олена Підгрушна
Початок естафети о 15:30. Трансляція гонки доступна на сайті Спорт24 за посиланням.
- У сезоні 2019/2020 відбулися три жіночі естафети. Найкращим результатом українок є 4 сходинка у Хохфільцені.
- У німецькому Обергофі українки посіли шосту сходинку. В Естерсунді збірна України фінішувала на 9-й позиції.
- Етап Кубка світу в Рупольдингу стартував 15 січня: спринтерську гонку виграла Тіріл Екгофф.
- У чоловічому спринті найсильнішим став Мартен Фуркад. Українці Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили у топ-10.
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