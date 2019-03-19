Збірна України з біатлону звільнить росіян зі штабу команди

Збірна України з біатлону офіційно розірве угоду з російськими сервісменами після закінчення сезону 2018/19.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію з російськими сервісменами в команді, на роботу яких по ходу сезону скаржилися спортсмени.

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За словами Бринзака, російські сервісмени не будуть продовжувати роботу в збірній і вже ведуться переговори з фахівцями з Італії.

З російськими сервисменами ми однозначно не будемо продовжувати співпрацю. Ми вже ведемо переговори з італійськими. Будемо більше довіряти і нашим хлопцям. Але, при цьому, не хотілося б, щоб молоді тренери Ященко і Кравченко використовувалися як сервісмени – вони нам потрібні саме в тренерській ролі. Тому ми зараз займаємося пошуком сервісменів.

"Враховуємо і рекомендації Віталія Руденчіка, який довгий час очолював сервіс-групу у нас, а тепер перейшов на роботу в Fischer. Спілкуємося і з тренерами, вислуховуємо їх побажання. Думаю, до сезону зможемо повністю вирішити це питання", – сказав Володимир Бринзак в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

Раніше Спорт 24 писав, що капітан збірної України Дмитро Підручний після невдалого мас-старту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто пов'язав поганий результат саме з "жахливою" якістю лиж.

Пізніше про проблеми пов'язані з лижами, які готували російські сервісмени висловив Артем Прима. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.

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