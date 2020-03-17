Збірна України з боксу чартерним рейсом повернеться з Лондона, де зупинили ліцензійний турнір

У зв'язку з надзвичайно напруженою ситуацією в світі, викликаної пандемією коронавірусу COVID-19, вже стартувавший в Лондоні боксерський Європейський ліцензійний турнір зупинений.

Таке рішення прийняла Олімпійська група з підготовки та організації боксерських ліцензійних турнірів (BTF) від Міжнародного олімпійського комітету. Офіційно змагання скасовані 16 березня по завершенні вечірньої програми.

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Група BTF прийняла рішення про припинення відбору на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки і проведення карантинних заходів, щоб дозволити учасникам з більш ніж 60 країн повернутися додому. У їх числі і українці.

Старший тренер чоловічої збірної України з боксу Леонід Лоївський заявив, що національній команді організують чартерний рейс для повернення з Британії:

Національна збірна України знаходиться в Лондоні на ліцензійному турнірі, де ми почали, не буду говорити, але успішний виступ. Шкода, що турнір припиняється, тому що хлопці тільки розігрілися. Ви бачили з боїв, що ми були одні з найкращих, ні в чому нікому не поступалися, ми були найсильнішими.



Ми в гарному настрої, з бажанням повертаємося додому. Спасибі Федерації боксу України за те, що нам передали сюди маски, що потурбувалися про чартерний рейс. Сьогодні-завтра ми повинні полетіти. Відпочинемо і будемо продовжувати нашу підготовку.

16 березня ваговій категорії 75 кілограмі Олександр Хижняк достроково здолав Камрана Шахсуварліа (Азербайжан).

У цей день збірна України з боксу виборола першу ліцензію для України на Олімпійські ігри. Її здобув капітан команди Микола Буценко.

Також Україна, на жаль, втратила можливість поборотися за ще одну ліцензію. Тетяна Коб у ваговій категорії 51 кілограм програла Сандрі Драбік (Польща) за вихід у півфінал.

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