Збірна України з боксу дізналася ім'я нового головного тренера
Новим головним тренером збірної України з боксу призначено Леоніда Лоївського.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
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Кандидатура 58-річного фахівця було подано Федерацією боксу України і затверджена Міністерством молоді та спорту України.
З 5 квітня Леонід Лоївський вже розпочав підготовку Національної боксерської збірної до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.
Останнім місцем роботи Лоївського була чоловіча збірна Азербайджану, разом з якою він у 2017 році зайняв четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Гамбурзі і переміг на Ісламських іграх-2017.
Спорт 24 писав, що попередній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який працював з командою протягом 14 років, подав у відставку за власним бажанням.