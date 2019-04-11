Збірна України з боксу дізналася ім'я нового головного тренера

Новим головним тренером збірної України з боксу призначено Леоніда Лоївського.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Читайте також: Легендарний тренер з боксу розповів, як його витурили зі збірної України: Пояснень не було

Кандидатура 58-річного фахівця було подано Федерацією боксу України і затверджена Міністерством молоді та спорту України.

З 5 квітня Леонід Лоївський вже розпочав підготовку Національної боксерської збірної до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Останнім місцем роботи Лоївського була чоловіча збірна Азербайджану, разом з якою він у 2017 році зайняв четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Гамбурзі і переміг на Ісламських іграх-2017.

Спорт 24 писав, що попередній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який працював з командою протягом 14 років, подав у відставку за власним бажанням.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram