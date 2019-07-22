Збірна України з фехтування на шпагах вийшла у фінал Чемпіонату світу
Збірна України з фехтування на шпагах вийшла у фінал чемпіонату світу в Будапешті. Тож українці поборються за золоті медалі.
Українці у півфіналі впевнено перемогли Китай із рахунком 38:24.
Варто нагадати, що українка Харлан встановила історичне досягнення у фехтуванні
І тепер у фіналі Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар зустрінуться зі збірною Францією. Початок – о 20:00 за київським часом.
Джерело: 24 канал
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