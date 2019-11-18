Хто з українських футболістів здобував путівку на Євро-2020: імена героїв

Збірна України у 2019 році не програла жодного матчу. І здобула перемогу у групі відбору на Євро-2020. Згадаємо усіх футболістів, які в цьому році грали за "синьо-жовтих".

Для початку варто зазначити, що у 2019 році збірна України провела 10 матчів. Вісім з них офіційні, ще два – це товариські ігри проти Нігерії та Естонії. У цих матчах українці сім разів перемогли та ще тричі зіграли внічию – у першому матчі проти Португалії на виїзді (22 березня), вдома проти Нігерії (10 вересня) та в останньому матчі проти Сербії на виїзді (17 листопада). У цих матчах українці забили 20 голів, пропустивши лише шість разів.

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Лише один раз українці не забили – у тому ж таки матчі проти Португалії, а пропускали у чотирьох іграх – на виїзді проти Люксембургу (25 березня), вдома від Португалії (14 жовтня) та у вже згаданих матчах проти Нігерії та Сербії.

Загалом Андрій Шевченко мав головний кістяк. Але не боявся викликати й нових футболістів на збори. На один з таких він запросив аж 31 футболіста. Зараз на сайті Української асоціації футболу є 28 гравців у списку футболістів збірної України. Ми ж пропонуємо пригадати тих, хто отримував виклики та зіграв у матчах. В дужках – їх вихід у стартовому складі.

Та й з тих, що грали, можна сказати, хто був головним, а хто – в резерві (якщо не було травми). Також у деяких матчах Шевченко вдавався до ротації, щоб у гравців було сили на два матчі. Так, почергово грали Яремчук та Мораес. Ярмоленко зіграв лише тоді, коли відновився після травми. Натомість через ушкодження Коноплянка втратив місце в основі.

Воротарі

Тут безапеляційним "номером 1" є Андрій Пятов. У матчі проти Сербії 17 листопада він провів 93-й поєдинок за збірну. Обійшовши за цим показником Олександра Шовковського та піднявшись на п’яте місце у списку гвардійців збірної. Пятов зіграв у всіх офіційних матчах.



Андрій Пятов зіграв у всіх матчах кваліфікації Євро-2020

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Також два матчі у 2019 році зіграв Андрій Лунін. Але це були товариські матчі проти Нігерії та Естонії. Виклики отримували Денис Бойко та Юрій Паньків, але на поле вони так і не виходили.

Захисники

Микола Матвієнко – один, хто вийшов в усіх 10 матчах за збірну України у 2019 році у стартовому складі. Для прикладу, в центрі захисту Сергій Кривцов зіграв у семи матчах. Ще у двох зіграв Микита Бурда. Також один матч в основі в Ігоря Пластуна.



Микола Матвієнко святкує гол у ворота збірної Португалії

На лівому фланзі захисту більше грав Віталій Миколенко – сім матчів. Коли ж грав не він, то виходив Едуард Соболь (три матчі). Щодо правого захисника, то там частіше виходив Олександр Караваєв – шість матчів. Також там використовували Сергія Болбата (три матчі) та Богдана Бутко (один матч).

Також викликалися Артем Шабанов. Однак він лише в одному матчі (товариській грі проти Естонії) вийшов на заміну в другому таймі. Виклик також отримував Василь Кравець, але в заявки на матч він не потрапляв.

Півзахисники

Тут теж є гравці, які можуть вважатися основними. Один з них – Тарас Степаненко. Гравець не отримав виклик на останній збір через те, що був вилучений у матчі проти Португалії, і в Сербії б не зіграв. А так він відіграв у шести матчах. Краща за нього статистика у Руслана Маліновського – дев’ять матчів. Гравець пропустив лише товариський матч проти Естонії через народження доньки. Вісім матчів відіграв Олександр Зінченко. Два останні він пропустив через травму.

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Руслан Маліновський у матчі проти Сербії у Львові

Коли ж не грала ця трійка, то в центрі півзахисту використовувався Сергій Сидорчук (два матчі), Євген Шахов (одна гра). Інколи замість них виходили одні з крайніх півзахисників – Віктор Коваленко (три матчі), Роман Безус (один матч). Володимир Шепелєв та Віталій Буяльський зіграли по чотири матчів, але у всіх виходили на заміни.

В центр півзахисту змішався і Марлос, який зіграв у чотирьох матчах. Андрій Ярмоленко, який лише влітку відновився від травми, зіграв у шести матчах. Натомість Євген Коноплянка – чотири рази виходив у старті.



Андрій Ярмоленко повернув собі місце у старті після важкої травми

Віктор Циганков може занести собі в актив шість матчів у стартовому складі збірної України у 2019 році.

На поле на заміни також виходили Дмитро Іванісеня, Мар’ян Швед. Микола Шапаренко хоч і потрапляв до заявки на матч, на поле так і не виходив. Іван Петряк викликався, але до заявки не потрапляв.

Нападники

У 2019 році четверо нападників отримували виклики до національної збірної. Більше за всіх зіграв Роман Яремчук – шість матчів у старті. В Жуніора Мораеса лише три матчі у старті.



Роман Яремчук та Жуніор Мораес – головні нападники в збірній України

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Третім нападником в команді можна вважати Артема Бєсєдіна. Попри те, що він лише в одному матчі проти Естонії вийшов у старті. Також він вийшов на заміну в останньому матчі проти Сербії та своїм ударом на 90+2 хвилині приніс Україні нічию.

Артем Кравець отримував виклики, але лише в одній грі вийшов на заміну.

Тож загалом за збірну України у 2019 році зіграв 31 футболіст. На Євро-2020 зможе поїхати лише 23 з них.

Фото: Українська асоціація футболу