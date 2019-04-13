Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник

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Збірна України з футболу зіграє товариський матч
Збірна України з футболу зіграє товариський матч / ФФУ

Збірна України з футболу раніше розпочне підготовку до двох поєдинків кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко планує вже 25-26 травня зібрати футболістів, які виступають за кордоном, повідомляє "Команда №1".

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Останній тур чемпіонату України відбудеться 30 травня, але до цього моменту збірна збирається провести контрольну гру проти однієї з команд Першої української ліги. Спаринг орієнтовно має відбутися 29 травня.

Також в спарингу може взяти участь й молодіжний склад української команди, адже з 3-го до 5 червня вони гратимуть на турнірі ім. Лобановського.

Команда Андрія Шевченка в рамках відбору до континентальної першості зустрінеться з Сербією та Люксембургом. Ці матчі будуть зіграні у Львові 7-го та 10 червня відповідно.

Після двох турів відбору на Євро-2020 у збірної України 4 очка (нічия з Португалією 0:0 і перемога над Люксембургом 2:1). Головна команда нашої країни займає перше місце в своїй групі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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