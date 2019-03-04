Збірна України з футболу оголосила календар матчів на 2019 рік

Став відомий календар матчів збірної України з футболу на 2019 рік. У команди Андрія Шевченка заплановано 10 зустрічей.

Перший поєдинок для "синьо-жовтих" відбудеться 22 березня. Цього дня українська команда зіграє перший тур відбору на Чемпіонат Європи (на виїзді проти Португалії).

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Закриють рік українці також відбірковим матчем на континентальну першість (проти Сербії). Всього команда проведе 8 офіційних матчів у відборі на чемпіонат Європи з футболу 2020 року.

Також двічі "синьо-жовті" зіграють у товариських зустрічах: 14 листопада проти команди Естонії, суперник на гру 10 вересня ще уточнюється.



Календар матчів збірної України з футболу на 2019 рік // facebook.com/UaNationalFootball

Спорт 24 повідомляв, що на сайті ФІФА опублікували оновлений рейтинг національних збірних. Україна опустилася на дві позиції й тепер займає 30-у сходинку.

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